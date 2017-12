Brasil já é o maior exportador de carne O resultado acumulado das exportações de carne bovina entre janeiro e setembro comprova que o Brasil assumiu a primeira posição no ranking de exportadores do produto. Os embarques brasileiros somaram 930 mil toneladas, ultrapassando em 60 mil toneladas o resultado da Austrália. Entre janeiro e setembro os australianos exportaram 870 mil toneladas de carne bovina. No período de nove meses, as exportações brasileiras cresceram 38% em relação às 670 mil toneladas entre janeiro e setembro de 2002. Os dados foram apresentados pelo presidente do Fórum Nacional de Pecuária de Corte da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira.