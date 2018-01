Brasil já fez tudo para superar embargo russo, diz ministro O ministro da Agricultura, Luiz Carlos Guedes Pinto, afirmou nesta quarta-feira que o governo brasileiro já fez tudo que estava ao seu alcance para conseguir do governo da Rússia o fim do embargo à carne suína brasileira e disse acreditar que um dos motivos da persistência do problema é um projeto dos russos de reativar a produção local. "A negociação com os russos é muito complexa, é um problema grave, porque Santa Catarina é o maior produtor e o maior exportador de carne suína", disse o ministro. "Para nós, (a manutenção do embargo) é algo difícil de compreender, porque Santa Catarina é o único Estado livre de aftosa sem vacinação e tem a melhor situação sanitária do Brasil", acrescentou Guedes Pinto. Para o ministro, uma possível explicação para o impasse é o projeto dos russos de competir nesse mercado: "A importação de carne suína do Brasil tem sido colocada a preços muito baixos no mercado russo, e eles querem reativar a produção local." O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Wolmir de Souza, confirmou, nesta quarta, que o setor produtor vinha vendendo à Rússia quantidades grandes que podem, de alguma forma, "asfixiar" a produção russa. Ele observou que o mesmo problema ocorreu com a venda da carne suína brasileira ao mercado argentino. Segundo Souza, os produtores brasileiros, na ansiedade de vender mais, estão barateando o preço da carne e causando uma avalanche do produto no mercado argentino, o que pode comprometer a produção local. Souza comentou que o governo brasileiro já alertou os produtores para esse problema, com o objetivo de evitar que eles percam o mercado argentino, assim como estão perdendo o mercado russo.