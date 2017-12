Brasil já possui 20,8 milhões de celulares O Serviço Móvel Celular (SMC) alcançou 20,8 milhões de assinantes até o final de outubro. Os aparelhos pré-pagos já representam 55,60% dos assinantes, com 11,6 milhões de acessos e os pós-pagos têm 44,40% dos assinantes, com 9,2 milhões de acessos. As informações são Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os telefones celulares, apesar dos inconvenientes, como problemas de sinal e preço alto das tarifas, estão vendendo como nunca. Os aparelhos pré-pagos foram lançados em outubro de 1998 e se tornaram uma boa opção para as pessoas que fazem poucas ligações e utilizam o celular apenas para emergências. No final de 1998, o número de assinantes do serviço pré-pago era de 15,2 mil. Atualmente, são 11,6 milhões de acessos, o que representa um crescimento de 307% nas vendas destes aparelhos. Os preços continuam altos No sistema pré-pago, o consumidor só paga pelas ligações. Já no pós-pago, além das tarifas de ligações mais caras, o consumidor tem que pagar uma taxa mensal de assinatura que varia entre R$ 19,00 e R$ 47,00. O preço da habilitação dos celulares sofreu uma boa redução nos últimos dois anos. Em outubro de 1998, para habilitar um aparelho o consumidor pagava em média R$ 270,00. Atualmente, a habilitação do celular custa em média, conforme a operadora, entre R$ 15,00 e R$ 50,00.