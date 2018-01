Brasil lança títulos em reais no exterior para 2028 O Tesouro Nacional anunciou que está em curso nesta quarta-feira no mercado internacional uma emissão de títulos da República com vencimento em 2028, para captar reais. Anteriormente, o governo brasileiro já havia lançado no mercado externo títulos em reais com vencimento nos anos de 2016 e 2022. Em 23 de janeiro passado, o Tesouro Nacional já havia buscado recursos no mercado externo, mas com uma emissão de títulos em dólares, com vencimento em 2037. Naquela ocasião, a operação totalizou US$ 500 milhões.