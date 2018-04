Brasil lidera fusões e aquisições na América Latina O Brasil foi o país latino-americano que registrou o maior número de fusões e aquisições no primeiro trimestre deste ano. Segundo levantamento feito pela consultoria Thomson Financial, os negócios no País totalizaram US$ 6,18 bilhões. Apesar desse volume ser 10% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, o País foi responsável por cerca de 60% de todos os negócios na América Latina, que totalizaram US$ 10,66 bilhões. Seis das dez maiores operações na região envolveram empresas brasileiras. A compra do banco Sudameris pelo Itaú, por US$ 1,44 bilhão foi até o momento a maior negócio registrado na América Latina em 2002. Segundo a Thomson Financial, o volume de aquisições na América Latina no primeiro trimestre registrou uma queda de 22,49%. Foram fechados 150 negócios, quase a metade da registrada no mesmo período do ano passado. Outras regiões do mundo apresentaram quedas ainda mais significativas no primeiro trimestre. Nos Estados Unidos, a queda foi de 54,45% e na Europa, 34,08%. O volume global de fusões e aquisições atingiu US$ 248 bilhões, uma queda de 45%, o pior resultado desde 1995.