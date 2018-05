Brasil lidera interesse do setor de seguros dos EUA O Brasil é o principal foco de investimentos entre os países emergentes no setor de seguros, de acordo com pesquisa recém-lançada pela KPMG. Realizado com 101 executivos do setor dos Estados Unidos, o trabalho indica que 15% dos entrevistados apontaram o País entre os emergentes nos quais sua empresa planeja investir mais de US$ 5 milhões ao longo do próximo ano.