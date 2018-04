Brasil lidera ranking mundial de juros reais O Brasil é o país com a maior taxa de juro real do mundo, seguido pela Polônia e pelas Filipinas, segundo levantamento mensal realizado pela consultoria Global Invest, que reúne 40 países, sendo 23 emergentes e 17 desenvolvidos. A taxa de juros real brasileira em julho foi de 10,3% ao ano, resultado dos juros nominais acumulados em 12 meses, 18,53%, descontada a inflação do mesmo período medida pelo Índice de Preços ao Consimidor Amplo (IPCA), que ficou em 7,51%. Em seguida aparece a Polônia, com 9,4% ao ano, e as Filipinas, com 6,2% ao ano. O estudo considera taxas básicas de curto prazo praticadas nos últimos 12 meses em cada país. Para os próximos meses, o estudo aponta para a continuidade do crescimento da taxa de juros real brasileira em função de uma prevista queda do IPCA no acumulado de 12 meses e da permanência dos juros nominais no atual patamar. No último trimestre do ano, caso a Selic - taxa de juros referencial da economia - não seja reduzida, a consultoria prevê que a taxa real chegue a 11,2% ao ano. Para se ter uma idéia, o juro real brasileiro é quase cinco vezes maior que a taxa média praticada pelos 23 países emergentes analisados, que foi de 2,5% ao ano. O estudo também ressalta que o Brasil é o único país que aparece sempre entre os quatro primeiros do ranking ao longo dos 41 meses em que a pesquisa é realizada.