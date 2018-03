Brasil luta contra protecionismo europeu para açúcar O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Celso Amorim, reiterou ao comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, durante encontro entre em Atenas (Grécia), a disposição do Brasil de pedir um painel (comitê de arbitragem), no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), sobre os subsídios praticados pela União Européia (UE) nas exportações de açúcar caso a Europa não apresente alternativas para resolver o impasse. Lamy reconhece o protecionismo europeu para o setor e afirmou que já existe um esforço de mudar a política do açúcar dentro da reforma que está em andamento. Mas segundo ele, "à parte a essa reforma, será muito dificíl obter outras alternativas da UE, pelo seu compromisso com os países ACP (Africa, Caribe e Pacífico).? A questão, segundo fontes diplomáticas brasileiras, é que a reforma não será implantada a curto prazo e o País não está disposto a esperar - o que significa que o recurso da OMC será inevitável. Com o açúcar, o Brasil tem participação de 1,4% no mercado europeu e os países ACP, de 94%, segundo dados do governo brasileiro. A briga com a UE começou em setembro, quando o Brasil oficializou o pedido de consulta na OMC pelos subsídios concedidos às exportações de açúcar proveniente dos países ACP, que representam hoje em torno de 1,6 milhão de toneladas. Mas entre a importação de açúcar dos ACP e a exportação européia no mercado internacional há vários pontos questionados pelo País. Beterraba Parceiro da Austrália no contencioso, o Brasil diz que as exportações da UE são fruto do excedente da produção interna de açúcar, obtido a partir da beterraba, altamente subsiado. Assim, o açúcar europeu subsidiado quebra os preços internacionais, porque representaria uma redução de US$ 200 por tonelada no preço de venda. Segundo dados do Itamaraty, essas exportações seriam de 3,6 milhões de toneladas ao ano, causando prejuízos anuais de US$ 500 milhões não só ao Brasil, como a países competitivos nesse setor. Com esses dados, a diplomacia brasileira espera em breve conseguir outro aliado nessa briga, a Tailândia. O país já está em fase de consultas na OMC e a partir de abril já poderia pedir painel. O pleito do Brasil e de seus aliados é que a UE arque com o ônus da ajuda e gaste o produto em terrtório europeu. A compra de açúcar dos países da ACP, ligado à comunidade européia por um acordo de regime preferencial desde 2000, justifica-se pelas poucas refinarias européias (principalmente britânicas) de açúcar processadoras da matéria-prima à base de cana. Cerca de 90% do açúcar europeu provêm da beterraba. O Brasil não impõe salvaguardas para a entrada do açúcar no País, exceção feita à Tarifa Externa Comum (TEC), do Mercosul. Na Europa, a entrada do açucar é extremamente controlada. Em julho de 1996, a UE atribuiu ao Brasil, Cuba e terceiros países quota anual para importação de açúcar de cana destinado ao refino, em compensação pelas perdas resultantes da ampliação da UE (Austria, Finlândia e Suécia). A quota é de 23,9 mil toneladas à tarifa de 98 euros/t. A tarifa extra-quota é de 339 euros/ton, valor considerado proibitivo pela própria Comissão. O Brasil é o único país no Mercosul com uma quota de importação no mercado comunitário.