Brasil mantém importações da Argentina A Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu hoje manter aberto o fluxo de importações de produtos argentinos. No primeiro trimestre, a Argentina contabilizou um superávit de US$ 781 milhões no comércio com o Brasil e o governo brasileiro pretende manter esse fluxo. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, o governo brasileiro encaminhou três propostas a Buenos Aires para a elevação do comércio bilateral. A primeira diz respeito ao acordo automotivo, a segunda à eliminação de restrições comerciais e a terceira à flexibilização do Convênio de Crédito Recíproco (CCR). Amaral não quis entrar em detalhes sobre cada uma dessas propostas porque ainda estão em negociação. Ele informou apenas que o diretor da Área Internacional do Banco Central, Beni Parnes, estará pronto para discutir a questão em Buenos Aires assim que receber o sinal verde das autoridades argentinas. Segundo o ministro, a flexibilização do CCR é importante para solução das dívidas de importadores argentinos com empresas brasileiras e também para garantir maior segurança em operações futuras de exportações do Brasil para aquele mercado. Ele informou ainda que em maio deverá se reunir com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Enrique Iglesias, para tratar da possível liberação de recursos da instituição para o CCR.