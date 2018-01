Brasil mantém programa de controle de inflação em 2007 O Brasil pretende manter o plano de controle de inflação que cortou os preços anuais ao consumidor em mais de três quartos desde 2003, disse o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles neste domingo, segundo o site de notícias Bloomberg. O sistema do Banco Central para conter a inflação, que estabelece um limite anual para mudanças nos preços ao consumidor e busca a permanência dentro desta meta por meio de ajustes na taxa de juros, diminuiu a inflação anual do País em mais de 17% em 2003, para 3,26% atualmente, segundo Meirelles. "Este vem sido um programa de sucesso, e parece que as expectativas de inflação estão em linha com a nossa meta de 4,5% para 2007", afirmou o presidente do BC à Bloomberg. Crescimento Meirelles participou neste fim de semana da reunião de finanças do grupo dos 20 países mais ricos (G-20), em Melbourne, Austrália. Em entrevista ao Estado, durante o evento, ele afirmou que o debate sobre o crescimento econômico no Brasil não deveria se concentrar na política monetária - que, segundo ele, tem propiciado um "crescimento chinês" na demanda - e sim no fortalecimento da oferta. "O debate sobre o ritmo de atividade tem sido marcado por equívoco importante, pois se fala muito que uma mudança nas taxas de juros poderia levar a uma reação no crescimento", afirmou. "O que não está sendo verificado nessa discussão é que a política monetária influencia a demanda agregada e a renda, que estão reagindo bem." Como exemplo, Meirelles citou as vendas no varejo no mês de setembro, que cresceram 2,06% em relação a agosto e 10,1% ante setembro do ano passado. "Isso é um crescimento chinês", disse ele. Segundo o presidente do BC, parte desse aumento no consumo está sendo suprido pelos produtos importados. "Portanto, o que temos de trabalhar é nos mecanismos para aumentar a produção e não ficarmos preocupados com a demanda e a política monetária", afirmou. "Por isso, o governo está discutindo o aumento nos investimentos em infra-estrutura, a desoneração tributária, o fortalecimento do marco regulatório, entre outras medidas." Ele disse que a possível adoção de um regime de metas pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) tornaria o sistema daquele país mais transparente e alvo de ´menos confusão´ no exterior. Metas do Fed "Muita gente no Brasil fala que o Fed não tem apenas metas de inflação, mas outros objetivos, como de crescimento econômico, de aumento de empregos. É difícil explicar que não é bem assim", considerou. "De fato, a lei americana cita esses objetivos, mas o Fed e também o Congresso americano, têm uma interpretação da lei de que a melhor maneira para atingir os objetivos de mais produção e emprego é manter a inflação na meta", observou. Como a posição do Fed não é formal, Meirelles permite uma interpretação livre em várias partes do mundo. ´Se os Estados Unidos adotarem formalmente o sistema de metas de inflação, isso terá um efeito didático importante´, disse. Com o encerramento neste domingo da reunião do G-20, que reuniu os ministros de Economia e presidentes de bancos centrais dos 20 países mais ricos, incluindo o Brasil, Meirelles vai a Sidney, onde participará nesta segunda-feira da reunião bimestral do Banco de Compensações Internacionais (BIS). (com João Caminoto, de Melbourne)