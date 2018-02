Brasil manterá controle de pré-mistura de farinha da Argentina O secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ivan Ramalho, informou nesta sexta-feira que o governo brasileiro recusou o pedido da Argentina para suspender a norma da Receita Federal que determina a análise laboratorial das importações de mistura de farinha de trigo vindas do país vizinho. "A Receita Federal informou que não pode suspender a norma, mas se colocou a disposição para, numa reunião já na próxima semana, com o governo e os produtores argentinos, tirar qualquer dúvida em relação ao processo de classificação da "pré-mescla" (a mistura da farinha de trigo com outros produtos ) e da farinha de trigo pura", informou Ramalho. Segundo ele, a Receita Federal também concordou em aumentar o número de laboratórios credenciados para fazer a análise do produto. Atualmente, somente o laboratório em Santos realiza o procedimento. Ramalho explicou que a Receita argumentou que o processo atualmente não supera cinco dias e que apenas 40% do total das importações vindas da Argentina passam pela análise laboratorial. Ramalho participou da reunião de técnicos brasileiros e argentinos em que foram discutidas a questão de farinha de trigo e as exportações brasileiras de calçados e de produtos da linha branca para a Argentina.