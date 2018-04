Brasil não descarta elevar tarifa do aço, diz ministro O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, disse que nunca foi excluída a possibilidade de o Brasil aumentar as tarifas de importação de aço. Amaral afirmou que, anteriormente, o governo decidiu não optar pelo aumento de tarifas "porque, na ocasião, tínhamos pouca informação para tomar esse tipo de decisão". O aumento das tarifas é um pedido do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) que teme que haja uma "inundação" de aço importado no Brasil pelo possível "desvio" de parte da produção que era vendida em países que fecharam o mercado, como os Estados Unidos. O ministro, que chegou de viagem de dez dias à China e à Índia, disse que quer se inteirar do que ocorreu no setor nesse período, antes de dar novas declarações sobre o assunto. Ele afirmou, no entanto, que é decisão do governo brasileiro esgotar todos os meios de negociação para fazer valer o interesse brasileiro e defender a indústria nacional, também internamente. Ele lembrou que o Brasil intensificou a fiscalização sobre a entrada de produtos siderúrgicos e para evitar o dumping no setor. China e Índia Amaral disse que sua viagem ao Oriente teve resultados "muito impressionantes". "São dois importantes parceiros econômicos a explorar, não só no comércio", declarou. Ele lembrou que as exportações brasileiras no ano passado aumentaram em 75% para a China e em 35% para a Índia. "Podemos exportar ainda mais", afirmou. O ministro se disse muito feliz por ter recebido, do governo chinês, declaração de interesse de reduzir barreiras de parte a parte, e vê oportunidade real para isso porque, além da colaboração, "algumas restrições terão que ser retiradas com a entrada da China na OMC (Organização Mundial do Comércio)". "Quando se fala de China e Índia, as regras do jogo e os atores (empresas parceiras lá, por exemplo) ainda precisam ser definidos. A única coisa que sabemos é que são mercados importantes, e por isso é tão importante a presença do empresário brasileiro lá, como agora nessa missão em que foi um número muito expressivo de empresas", disse. Ele contou que a Marcopolo, produtora de ônibus, por exemplo, acertou parcerias nesses dois países e a Embraer tem "um grande projeto de parcerias na China, e talvez na Índia". BNDES Como outro resultado da missão, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fez um convênio com bancos de desenvolvimento e de comércio exterior dos dois países visitados. De acordo com o ministro, "o governo tem que dar uma ajuda" para o estabelecimento de parcerias entre empresas do Brasil com as da China e da Índia. Os financiamentos serão de três tipos. O primeiro é o financiamento à exportação para China e Índia, onde os bancos de comércio exterior daqueles países dão a garantia pelas empresas de suas respectivas nacionalidades. Ou seja, se a empresa importadora quebrar, o banco chinês, ou o indiano, responsabiliza-se pelo pagamento ao BNDES. "O BNDES só ficará com o risco país", disse o ministro. A segunda forma de financiamento é feita pelos bancos daqueles países a empresas brasileiras. O ministro citou que a Cooperativa de Café de Guaxupé fez um acordo com os exportadores de café da Colômbia para promoverem o produto na China, e que o banco de desenvolvimento da China vai financiar a distribuição de café no país. Em troca, "o BNDES vai financiar empresas chinesas que vêm ao Brasil, desde que alavanquem o crescimento das exportações", disse o ministro. O terceiro tipo de financiamento é o dado pelo BNDES a empresas brasileiras que queiram promover-se no exterior. "Há muitas boas oportunidades de aumento de exportação", disse o ministro, lembrando que o PIB chinês é de US$ 1 trilhão, e que a China está se preparando para estar entre as três maiores economias do mundo em 2050. Ainda sobre o BNDES, o ministro afirmou que o estudo que o banco fez sobre as empresas do setor de aviação "é um conjunto de indicadores, apenas de valor indicativo de natureza técnica, para habilitar o governo a ter uma conversa produtiva com as empresas, caso elas venham a nos procurar". Ele disse que o governo está aberto a conversar com todas as empresas do setor de aviação, "desde que elas tenham uma proposta efetiva de recuperação". Até agora, nenhuma delas procurou o governo. ICMS Sérgio Amaral, disse acreditar que é possível, ainda neste ano, aperfeiçoar as regras para o exportador receber crédito do ICMS. Segundo Amaral, alguns produtores preferem exportar o produto de menor valor agregado, como a soja, em vez de fabricar e exportar óleo refinado de soja, porque assim terão menos créditos com o ICMS. "Acho que temos uma oportunidade, ainda neste governo, tão logo seja aprovada no Congresso a retirada da cumulatividade do PIS-Cofins". Amaral disse que a retirada da incidência em cascata do PIS-Cofins é um "começo de reforma tributária" e que isso "deixa de penalizar quem produz mais valor e mais exportação?.