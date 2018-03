Brasil não deve ser refratário à Alca, afirma Alencar O vice-presidente da República, José Alencar, defendeu hoje que o Brasil não deva ser refratário à Alca, mas propôs que a ?filosofia? dessa negociação seja redefinida com maior clareza e que os prazos sejam eliminados. As declarações foram dadas logo depois do encontro de uma hora com o representante dos Estados Unidos para o Comércio, Robert Zoellick. A conversa, disse, foi genérica. ?Ele me ouviu e dizia sempre ´I agree´, ´I agree´, ´I agree (eu concordo, eu concordo, eu concordo)?, disse. Ele defendeu ?uma nova filosofia para a Alca, que permita a todos os países envolvidos serem tratados com solidariedade". ?Mas não podemos dizer que não queremos a Alca. Por que diríamos que somos refratários à Alca??, disse, sem preocupar-se com a orientação fechada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com seus ministros, na última segunda-feira, de seguir por outra via, a do acordo direto entre o Mercosul e os Estados Unidos. Para ele, todos os capítulos atualmente em negociação devem continuar a ser tratados, mas dentro de uma linha hierárquica, na qual o primeiro item seria o acesso a mercados (algo que ele resumiu apenas como eliminação de tarifas). Em descompasso com as preocupações do Itamaraty, Alencar chegou a reduzir a importância da eliminação de subsídios agrícolas. Para ele, uma vez desmascarados, os subsídios ?perdem a força?. O vice-presidente disse que ?é preciso compreensão sobre a complexidade de alguns setores, cujas negociações demandam mais tempo?. ?Por isso temos de ser contra o prazo (de 1º de janeiro de 2005 para a finalização do acordo). Porque ele pode atrapalhar a qualidade dos acertos sobre esses mesmos tópicos?, afirmou.