Brasil não deve ter problema com suprimento de trigo, diz Pratini O ministro da Agricultura, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, informou hoje que o Brasil não deverá ter problemas com o suprimento de trigo neste ano, apesar de os exportadores da Argentina estarem segurando as exportações para o mercado brasileiro em função da crise econômica que atinge àquele país. Pratini disse que a colheita deste ano, estimada em 3,9 milhões de toneladas - 700 mil a mais que no ano passado -, é suficiente para garantir a demanda interna do País por trigo, que é de 10,3 milhões de toneladas anuais. Com relação à Argentina, Pratini disse que o governo já está negociando com as autoridades daquele país a retirada da taxa de 20% que incide sobre as exportações de trigo e de farinha de trigo. O ministro observou que o governo quer negociar com a Argentina para que a compra do produto não seja a um preço que provoque um aumento do pão e de outros derivados no mercado interno. Pratini ressaltou que, no momento, o suprimento de trigo no País está tranquilo. "As safras do Paraná, principal centro de produção do trigo, Mato Grosso do Sul e de Goiás já começam a ser colhidas no mês que vem (setembro). A colheita no Rio Grande do Sul começa em dezembro", observou. É no final do ano que as importações de trigo argentino começam a ser feitas.