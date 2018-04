Brasil não é o responsável pela crise, diz Soros O megainvestidor George Soros disse hoje que o fracasso do pacote do FMI em gerar alívio para o Brasil mostra que há algo de errado nos fundamentos do sistema financeiro internacional. "Os problemas do Brasil não podem ser responsabilizados por qualquer coisa que o país tenha feito, a responsabilidade cai diretamente nas autoridades financeiras internacionais", disse Soros num artigo publicado hoje pelo jornal Financial Times. Soros voltou a defender a sua proposta de que, ao invés de um tradicional pacote de ajuda do FMI, os bancos centrais dos países desenvolvidos deveriam oferecer um redesconto para a dívida brasileira. Nessa operação, os bancos centrais comprariam os papéis com um desconto, mas os vendedores teriam que se comprometer a recomprá-los em uma data acertada mutuamente. "Os bônus brasileiros iriam subir e a confiança voltaria com a presença de um credor de última instância", disse Soros. "O risco seria minimizado com a não elevação da soma que os bancos centrais estariam dispostos a emprestar, de acordo com o aumento dos preços de mercado". Segundo ele, os bancos comerciais reestabeleceriam suas linhas de crédito e o crescimento ancorado nas exportações seria reiniciado, especialmente se os Estados Unidos recuassem em suas barreiras tarifárias para o aço. "Minha proposta resolveria o problema que o recente pacote não conseguiu solucionar e não seria mais custosa", disse o investidor. "Ainda não é tarde para adotá-la." Segundo ele, com a implementação de sua proposta, "o novo Presidente da República não teria nenhuma razão em cogitar qualquer interferência com o pagamento normal da dívida". Mas do jeito que está agora, "ele teria justificativa para exigir algum apoio internacional, ao invés de permitir que o seu país sangre até a morte como o que ocorreu com a Argentina." Soros salientou que os mercados financeiros estão certos ao precificar um risco significativo de reestruturação da dívida ou moratória e assim abrem a possibilidade disso se tornar um autoprofecia. "É por isso que os mercados não podem ser deixados com os seus próprios mecanismos." Ao comentar a situação do país, Soros ressaltou que a dívida do Brasil equivale a 60% do PIB, sendo que 35% das obrigações terão vencimento dentro dos próximos doze meses. Segundo ele, um superávit primário de 3,75% que é exigido pelo programa com o FMI, "não é suficiente para prevenir um significativa deterioração da relação entre a dívida e o PIB, principalmente por que as elevadas taxas de juros estão empurrando o Brasil na recessão". Segundo Soros, o FMI gostaria de ter exigido um superávit primário mais elevado mas isso seria politicamente inaceitável. "O tamanho do pacote teve o objetivo de compensar pela gafe do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, sobre as contas na Suíça e também para dar um voto de confiança num pupilo de destaque."