Brasil não está atrasado em relação ao mercado, diz Fitch A diretora sênior de ratings soberanos para América Latina da Fitch Ratings, Shelly Shetty, disse nesta quarta-feira, 4, em entrevista à Agência Estado, que o rating BB atribuído ao Brasil está "correto", apesar de o mercado dar sinais de maior confiança em relação ao País. "Não estamos atrasados em relação ao mercado", afirmou. O rating soberano do Brasil pela Fitch é BB com perspectiva positiva. De acordo com ela, o risco Brasil ao redor de 165 pontos-base realmente mostra que os investidores estão esperando um upgrade ou movimentos mais fortes em direção ao grau de investimento. "No momento, tudo se torna muito relativo. Em bons momentos, os spreads em muitos países soberanos sugerem que o rating está subvalorizado. Mas nos momentos ruins eles mostram mais pessimismo do que os ratings", explicou. "Devemos ter em mente que o Brasil ainda está a dois passos do grau de investimento", ressaltou Shelly. De acordo com a diretora, é possível, mas não comum, um país ter um upgrade de dois graus de uma só vez. "Na maioria dos casos, preferimos ir passo a passo", disse. "Muito do prazo para isso (investment grade) ocorrer depende dos ajustes que devem ser feitos pelo Brasil para crescer mais". Shelly disse que a Fitch reconhece que o Brasil fez muitos avanços nos últimos anos, há chances de mais de 50% de conseguir um upgrade num prazo de até dois anos, mas ainda são necessários progressos em reformas, redução da relação dívida?PIB e nos gastos públicos. "São esses fatores que irão guiar nossas decisões". Pelo menos na questão das reformas, a Fitch concorda com os analistas que dizem que ela não deve ocorrer este ano. "Nós compartilhamos da visão de que qualquer reforma mais dramática que possa colocar o País numa trilha melhor de crescimento não deve ocorrer este ano. Mas esta é apenas uma parte da equação", observou Shelly Shetty. Segundo ela, a relação dívida bruta/PIB, que é a observada pela agência, passou de 75% para 65% com o novo PIB, mas ainda está muito alta, o dobro da dos países que tem uma classificação de risco melhor do que a do Brasil. PIB Segundo ela, porém, o novo PIB do Brasil trouxe também alguns dados negativos. "O novo PIB mostrou a economia do Brasil mais fechada do que se pensava", avaliou. De acordo com ela, as exportações brasileiras não são altas como em muitos outros países e o País deveria se beneficiar mais do comércio exterior. "Claramente, o Brasil deveria se abrir mais", disse. Quanto à melhora do PIB com a nova metodologia, Shelly é enfática: "O PIB é apenas uma parte do ajuste do rating. De qualquer modo, a perspectiva positiva já sugere que um momento positivo do País". Ela acredita que é possível em mais um ano o Brasil chegar a crescer 5%. Sobre o encontro que as agências de rating deverão ter com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, nas próximas semanas, Shelly disse esses encontros são importantes para a análise de crédito do País. "Esse encontros sempre nos dão uma visão melhor para possíveis alterações (de rating). Esse encontro poderá eventualmente melhorar nossa avaliação da administração de Lula". Shelly disse ainda que a agência se mantém confortável com o rating dos Estados Unidos (AAA com perspectiva estável) apesar das dúvidas em relação à economia americana. "Os problemas hipotecários não devem afetar o crescimento o crédito do país", disse.