Brasil não está imune a crise argentina, diz secretário do Tesouro O secretário do Tesouro Nacional, Fábio Barbosa, afirmou que o Brasil está preparado para enfrentar dificuldades que possam surgir com o agravamento da crise na Argentina. Segundo ele, a crise na Argentina "não ajuda", mas o Brasil tem um conjunto de políticas sólidas que permite ao País passar pelas dificuldades. "O Brasil tem que estar preparado para enfrentar dificuldades. Não estamos imunes. O importante é que temos apresentado resultados expressivos de política econômica e isso conta na avaliação do País pelos investidores", afirmou o secretário. "Temos demonstrado a nossa capacidade de reação em diversos momentos", destacou. Segundo ele, a expectativa é que seja encaminhada o mais rápido possível uma solução rápida para Argentina. O secretário reiterou que o governo brasileiro tem manifestado apoio aos argentinos. "Como e quando pudermos ajudar, o faremos", disse Barbosa. Dívida externa Barbosa também rejeitou as críticas do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao tamanho da dívida externa brasileira. O diretor do Hemisfério Ocidental do FMI, Claudio Loser, afirmou no domingo passado que o excessivo endividamento externo brasileiro deixa o País vulnerável. "Tenho dificuldade em entender essa avaliação", comentou o secretário. Para Barbosa, a situaçào da dívida externa brasileira "é confortável". Segundo ele, para fazer uma avaliação correta da situação da dívida não se pode dissociar o seu tamanho das condições em que é financiada. "Temos conseguido condições cada vezes melhores de financiamento", rebateu o secretário. Barbosa destacou também que o Brasil tem obtido acesso ao mercado internacional e conseguido aumentar o prazo da dívida.