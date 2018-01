Temos de derrubar a inflação logo, diz Dilma

A presidente Dilma Rousseff demonstrou nesta quinta-feira, 11, preocupação com a alta da inflação, que em maio chegou a 0,74%, o maior índice mensal desde 2008, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com ela, "o Brasil não pode conviver com inflação alta", mas "já está tomando todas as medidas" para estabilizar os preços. A presidente afirmou ainda que é preciso "derrubar, e derrubar logo" a inflação.

Indagada se a crise internacional não era apenas uma "marolinha" para o Brasil - como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em 2008 -, Dilma disse que era, mas que virou "uma onda". "Naquele momento, foi sim, senhor. Mas depois a marola se acumula e vira uma onda", justificou, lembrando a crise do banco Lehman Brothers, em 2008, nos Estados Unidos, e a crise das dívidas na Europa, iniciada em 2010. "Sabe por que ela vira onda? Porque o mar não serenou".

Dilma atribuiu ainda a recessão brasileira ao ambiente externo desfavorável, que, segundo ela, também atinge emergentes como a China e prejudica a atividade mundial. "A economia internacional, que estava em crise desde 2008, até hoje não se recuperou. Ela está andando de lado. Veja que, com 7% de crescimento da China, o menor em 25 anos, o crescimento do mundo ainda é 2,8%".

A avaliação foi feita no início da tarde em Bruxelas, na Bélgica, início da manhã no Brasil, onde a comitiva brasileira participou da reunião de cúpula entre a União Europeia e Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Na quarta-feira, o IBGE divulgou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que indicou o aumento da inflação, puxada pelo preço da energia e por produtos alimentícios, o que elevou a taxa a 8,47% no agregado dos últimos 12 meses - o maior índice desde dezembro de 2003. Só em 2015, o alta já atingiu 5,34%. Esses dados, disse Dilma, "preocupam bastante". "A inflação é um objetivo que nós temos de derrubar, e derrubar logo. O Brasil não pode conviver com uma taxa alta de inflação."

Causas conjunturais. De acordo com a presidente, as causas da alta dos preços são conjunturais. Dilma atribuiu a elevação à seca que castiga o Nordeste há três anos e atingiu o Sudeste nos últimos dois, provocando alta no preço dos alimentos, à "variação" dos juros americanos e ao ajuste cambial, que resultou na desvalorização do real. Entre 2012 e 2015, argumentou, o dólar passou de R$ 1,60 a R$ 3,17, o que provoca "oscilações". "A inflação deste ano é atípica. Ela é fruto de várias correções". "Nós temos certeza que a causa não é estrutural, mas conjuntural."

A presidente não elencou os ajustes fiscais realizados pelo Ministério da Fazenda entre as razões do aumento dos preços. A respeito do tema, Dilma afirmou que "o Brasil está tomando todas as medidas para se fortalecer macroeconomicamente". "Houve esse movimento da inflação e estamos tomando todas as medidas para derrubá-la."

Dilma voltou a defender as medidas adotadas pelo Ministério da Fazenda. Segundo ela, o ajuste precisa ser feito porque houve queda no crescimento, o que resulta em queda na arrecadação. "Nós fizemos de tudo: reduzimos impostos, ampliamos créditos, subsidiamos taxa de crédito. Agora esgotou nossa capacidade fiscal e temos de recompô-la e continuar", argumentou.

Questionada após o encontro com os primeiros-ministros da Alemanha, Angela Merkel, e da Grécia, Alexis Tsipras, sobre se as medidas indicam um momento de austeridade fiscal no Brasil, Dilma ressaltou as diferenças do País em relação à crise vivida pela Europa. "Nós fazemos um ajuste, mas nós não temos um desequilíbrio estrutural", argumentou. A presidente ressaltou que as reservas chegam a US$ 370 bilhões e o sistema financeiro não tem bolhas. "No passado, o Brasil quebrou. Não tinha mais dinheiro para pagar a dívida. Nós temos dinheiro sobrando para pagar a dívida."