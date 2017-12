Brasil não renovará acordo com FMI, diz Meirelles O Brasil não vai renovar no final deste ano o seu acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), reafirmou o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que participa do Forum Econômico Mundial. "Vamos sair do FMI no final do ano", disse ele a jornalistas. "Não há dúvida". A afirmação foi feita no fim de semana por Meirelles quando ele explicava o grau de preparação do país para enfrentar um eventual cenário financeiro externo no futuro. Uma das possibilidades de problemas potenciais na economia internacional é o que vem sendo chamado de "bolha dos emergentes", ou seja, o forte fluxo de capitais para ativos desses países. Essa tendência, que predomina desde o ano passado, provocou uma queda acentuada da taxa de risco desses países. Uma elevação sustentável dos juros nos Estados Unidos, que segundo uma boa parcela dos analistas deverá ocorrer mais no final deste ano, poderia gerar alguma turbulência para os emergentes, com uma forte saída dos investidores. Outra problema potencial seria uma estagnação na economia norte-americana em 2005, com reflexos negativos em toda a economia mundial. O presidente do BC disse que a situação da economia brasileira já melhorou muito desde o ano passado e essa trajetória vai continuar, reduzindo ainda mais a vulnerabilidade do país. "Estamos nos preparando para quando um momento adverso no cenário externo ocorrer", disse. "Quando isso acontecer, estaremos preparados." Meirelles acrescentou que se uma crise externa ocorrer antes de 2005, "em fevereiro de 2004, por exemplo, estaremos também muito bem protegidos pois temos o acordo com o FMI, estamos blindados pelo Fundo". Segundo ele, a estratégia do governo era justamente manter o acordo com fundo neste ano, tempo necessário para que o país reduza a sua vulnerabilidade. Meirelles, no entanto, afirmou que considera "remota" a possibilidade uma crise econômica interncional em 2005. "A economia está equilibrada", disse. "Há a possibilide de decréscimo do crescimento da economia norte americana, mas sem maiores problemas. O processo de ajuste do dólar também está adiantado." Meirelles reafirmou que a economia brasileira deverá crescer 3,5% em 2004. "O crescimento para este ano já esta contratado, estamos vendo os sinais de recuperaçào no setores de máquinas e equipamentos, na massa salarial agregada", disse. "E estamos abrindo o caminho para um crescimento maior nos anos seguintes.