Brasil não sacará dinheiro a que tem direito junto ao FMI O governo brasileiro confirmou na quinta-feira que não irá sacar os US$ 1,3 bilhão que tem direito pela aprovação da oitava revisão do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A revisão foi aprovada, formalmente, pela diretoria do Fundo na quarta-feira, e confirmada no dia seguinte. A decisão do governo foi respalda pelo FMI. "As autoridades brasileiras indicaram, mais uma vez, que não pretendem fazer mais nenhum saque, já que consideram o atual acordo como de precaução", informou a diretoria do Fundo em nota divulgada em Washington. Na carta encaminhada ao FMI, Palocci e Meirelles destacam o momento atual da economia brasileira. "Nossas políticas macroeconômicas têm lançado as bases para o crescimento equilibrado e para a redução das vulnerabilidades externas", afirmam os ministros. "O crescimento encontra-se em franca consolidação, com significativo aumento do nível de emprego e recuperação da demanda interna", complementam. O comportamento das exportações brasileiras foi destacado na análise feita pela vice-diretora gerente do Fundo, Anne Krueger. "O desempenho das exportações tem sido excepcional e existem evidências encorajadoras de uma melhora estrutural na balança comercial", disse a economista. Palocci e Meirelles também destacam no documento que o governo segue firme no compromisso com a disciplina fiscal e monetária, ao mesmo tempo que avanços são obtidos nas reformas estruturais. "Em um ambiente de estabilidade macroeconômica, novas reformas estruturais aumentarão a produtividade e contribuirão para sustentar o crescimento de médio prazo", afirmam.