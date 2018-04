Brasil não se contagia com Argentina, analisa a OCDE A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) disse hoje, em seu relatório ?Perspectiva Econômica?, que o contágio financeiro argentino no Brasil foi contido e o risco de uma grande redução dos fluxos de capitais foi afastado. A economia brasileira está retomando uma trajetória de crescimento e a inflação deverá ficar dentro da meta estabelecida pelo Banco Central. ?A incerteza política ligada às eleições presidenciais provavelmente vai dominar a perspectiva do país nos próximos meses?, afirmou a OCDE "Mas a resistência da atual política econômica aos vários choques que afetaram a economia brasileira é certamente um fator positivo." Contágio argentino O estudo observa que a economia brasileira superou o impacto negativo causado pela crise argentina no ano passado. A forte demanda por proteção cambial (hedge) no mercado doméstico declinou e o real, que se desvalorizou em mais de 30% de janeiro a setembro de 2001, se estabilizou. Como resultado da depreciação do real, a balança comercial registrou no ano passado, pela primeira vez desde 1995, um superávit de US$ 2,6 bilhões . Isso, por sua vez, ajudou a conter o déficit de conta corrente abaixo dos 5% do PIB. ?O risco de uma grande queda dos fluxos de capitais após os ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos foi evitado, com o financiamento externo da economia brasileira permanecendo adequado?. Investimentos Diretos Segundo a OCDE, apesar da forte queda dos fluxos globais de investimentos, o Brasil recebeu US$ 23 bilhões em Investimentos Diretos Estrangeiros em 2001, aproximadamente a mesma soma do déficit de conta corrente. ?Acima de tudo, o limitado contágio financeiro da Argentina aparentemente se refletiu no aumento da confiança dos mercados interncionais vis-à-vis a economia brasileira.? O estudo prevê que o déficit de conta corrente em 2002 deverá ser de US$ 22 bilhões, declinando para US$ 20 bilhões em 2003. Inflação A OCDE salientou que a meta inflacionária não foi atingida no ano passado por causa da desvalorização do real e dos aumentos dos preços administrados. Mesmo assim, o Banco Central adotou uma postura de relaxamento monetário em fevereiro, reduzindo os juros em 25 pontos base pela primeira vez desde março de 2001. ?Evitando uma política monetária restritiva excessiva, o banco considera essa postura compatível com uma taxa de inflação que fique dentro da banda da meta até o final de 2002?, disse a OCDE. Segundo o estudo, a inflação neste ano será de 5%, caindo para 4% em 2003. ?Com uma taxa de câmbio relativamente estável e sem que ocorram novos grandes aumentos nos preços administrados, a taxa de inflação provavelmente convergirá progressivamente de volta à meta do Banco Central.? Consolidação fiscal A OCDE destaca como um fato relevante a continuidade da consolidação fiscal, com o superávit primário atingindo 3,75%, comparado à meta inicial de 3,35%. Segundo o estudo, novidades na estrututura fiscal, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, continuam a gerar resultados positivos. ?O superávit primário resultou da consolidação dos esforços das contas federal e estaduais, sendo que as últimas contribuiram em cerca de 1% do PIB para o superávit?. Crescimento do PIB Para a OCDE, o crecimento do PIB no ano passado foi ?modesto?, provavelmente não superior a 1,25%. ?Entretanto, comparado a outros países da região, a economia brasileira reagiu relativamente bem aos choques domésticos er externos?. Segundo o estudo, a economia brasileira deverá crescer entre 2,5% e 3% em 2002 e 3% em 2003. O ajuste externo deverá também prosseguir, ?embora num ritmo mais moderado?. Crise energética Segundo o estudo, os riscos de grandes racionamentos de energia não se materializaram. ?A continuidade de programas de economia de energia, o aumento do uso de mecanismos de preços, o maior potencial de importações de eletricidade e a construção de novas usinas hidro e termoelétricas são os fatores chave que sustentaram a decisão do governo em terminar o racionamento do uso de energia em março de 2002?. Riscos A OCDE observou que os principais riscos para o para o país estão relacionados ao peso da dívida pública em relação ao PIB, que aumentou mais de quatro pontos percentuais, atingindo 53% em dezembro por causa do impacto da desvalorização do câmbio e às elevadas taxas de juros. "Manter o controle das contas orçamentárias públicas requer uma firme manutenção do ajuste fiscal tanto antes como depois das eleições de outubro", alertou a OCDE. A redução da relativamente alta proporção entre a dívida externa e as exportações também requer um crescimento rápido das vendas externas. ?Esse crescimento vai levar tempo para se materializar porque o aumento da competitividade internacional do setor produtivo está relacionado a fatores estruturais.? Além disso, "algumas pressões sobre o balanço de pagamentos poderão surgir" se os fluxos de capitais privados internacionais continuarem fracos.