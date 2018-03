Brasil não sofrerá retaliação, diz embaixador dos EUA A oposição do governo brasileiro à guerra promovida pelos Estados Unidos contra o Iraque não deverá afetar as relações comerciais entre os dois países, disse hoje o principal negociador norte-americano para temas agrícolas, embaixador Allen Johnson, que está em Genebra para participar dos debates da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Brasil e Estados Unidos têm interesses comuns em várias áreas comerciais e temos trabalhado muito bem com as autoridades brasileiras. Não há porque mudar agora", afirmou. Segundo o embaixador, o interesse comum dos dois países é de que haja uma abertura dos mercados agrícolas no mundo e o fim das medidas que distorcem a competitividade dos produtos exportados pelos países. Da parte do governo brasileiro, avaliações de diplomatas apontam que o Itamaraty não teme que as relações comerciais sejam prejudicadas por causa das diferentes posições em relação à guerra. Mas se no caso do Brasil a guerra ainda não está afetando as relações comerciais, em outros países a realidade é um diferente. No Marrocos, por exemplo, o governo anunciou que a negociação de um acordo para o estabelecimento de uma zona de livre comércio com os Estados Unidos poderia atrasar por causa da guerra. A população muçulmana protesta contra a guerra e governo precisava dar algum sinal de que não está de acordo com a política de Washington. No Marrocos, a área escolhida para dar a mensagem foi o comércio, que fatura apenas US$ 700 milhões por ano, volume inferior ao total das importações exportações dos Estados Unidos ao Canadá em apenas um dia. Já a Austrália vive uma situação diferente. Há um ano, Washington não dava prioridade ao pedido dos australianos para que fosse negociado um acordo comercial entre os dois países. Hoje, com o apoio da Austrália à guerra, as negociações comerciais foram aceleradas.