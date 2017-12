Brasil negocia mercado sul-americano de fundos de pensão O ministro do Planejamento Guido Mantega está negociando com outros países, inclusive com os Estados Unidos, a formação de um mercado sul-americano de fundos de pensão, informou o deputado federal Paulo Delgado (PT-MG). Delgado defendeu o direito do Estado ter fundos de previdência complementar e comentou que em relação às empresas privadas às vezes os investidores ficam desconfiados por problemas tais como sucessões familiares na administração. De acordo com Delgado o problema a ser enfrentado na reforma da Previdência é a dupla aposentadoria no Estado. Delgado participou de evento no RioCentro sobre tecnologia de defesa.