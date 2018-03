Brasil negociará com Bird recursos para estocagem de café O governo brasileiro negociará com o Banco Mundial da liberação de recursos para a estocagem de café ainda na safra 2003/04. A informação é do secretário de produção e comercialização do Ministério da Agricultura, Linneu Costa Lima. "Ainda estamos negociando. Vamos conversar com a produção e a exportação e depois negociaremos com eles (Banco Mundial) para trazer dinheiro de fora para a estocagem", completou, sem citar valores. Costa Lima participou na última semana de reunião da Organização Internacional do Café (OIC), em Londres.