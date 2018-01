Brasil ocupa 76ª posição no ranking de renda per capita O aumento real de 3,7% na renda per capita em 2004 ante o ano anterior não evitou que o Brasil permanecesse na 76ª posição no ranking mundial do PIB per capita elaborado pela empresa de consultoria Global Invest. PIB per capita é a divisão do valor do PIB nacional pela quantidade da população residente no País, que foi de 181,586 milhões de habitantes ano passado O ranking foi elaborado a partir da transformação do PIB per capita de R$ 9.743, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relativo a 2004, para dólar (US$ 3.330), com câmbio médio em 2004 de R$ 2,9257. Feita a conversão, o Brasil está logo atrás do Uruguai (US$ 3.489) e muito atrás de países como Barbados (41ª posição, com US$ 10.381) e Botswana (56ª posição, com US$ 5.503). Os campeões do ranking em 2004 foram, nessa ordem, Luxemburgo (US$ 66.279), Noruega (US$ 52.861) e Suíça (US$ 47.493). No último lugar do ranking, ou 179ª posição, está o africano Burundi, com PIB per capita de US$ 96. Evolução anual da renda per capita Períodos Variação real (descontada a inflação) 1999 -0,7% 2000 2,8% 2001 -0,2% 2002 0,4% 2003 -0,9% 2004 3,7%