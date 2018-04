Brasil pagará indenização de US$ 232,4 mi à EDP O governo brasileiro pagará às quatro unidades da Electricidade de Portugal (EDP) no País um total de 238 milhões de euros (US$ 232,4 milhões) em indenizações por perdas registradas devido ao racionamento de energia em 2001, segundo informações do jornal Diário Econômico. Durante os nove meses do racionamento de energia, a maior parte das empresas do setor foram forçadas a reduzir as vendas em aproximadamente 30%, disse o jornal. No Brasil, a EDP participa do capital das distribuidoras de energia Bandeirante (São Paulo), Escelsa (Espírito Santo), Enersul (Mato Grosso do Sul), Lajeado (Tocantins), detendo também participação minoritária na geradora e distribuidora de energia Cerj (Rio de Janeiro).