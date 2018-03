Brasil parece estar entrando num ciclo virtuoso, diz BC O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que ?há indicações de que o Brasil está entrando num ciclo virtuoso?. Segundo ele, com a queda do risco Brasil, está ocorrendo uma diminuição dos custos de financiamento do governo e das empresas privadas. ?Esse ciclo vai levar, juntamente com um superávit primário sustentável nos próximos anos, a uma relação dívida/PIB cadente?, afirmou. ?E ela, por sua vez, vai reduzir o risco país ainda mais, favorecendo inclusive as empresas brasileiras.? Segundo o presidente do BC, a queda do risco está acontecendo ?de acordo com o esperado, porém numa velocidade um pouco maior? do que o previsto . ?A magnitude da queda não é uma surpresa, o que está surpreendendo alguns analistas e investidores é a velocidade, o que é um dado extremamente positivo para o Brasil e que terá um efeito importante a médio e longo prazo, e também no curto prazo.? Para ele ?são visíveis sinais de alongamento dos prazos para financiamento do País?. Segundo o presidente do BC, também existe uma forte disposição de direcionamento de investimentos diretos estrangeiros ao País.