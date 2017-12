Brasil participa de conferência sobre reconstrução do Iraque O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Fortes, participa em Madri (Espanha), da conferência internacional "O Papel do Setor Privado no desenvolvimento do Novo Iraque", hoje e amanhã. A conferência, organizada pelos governos espanhol e iraquiano, terá rodadas de negócios, contatos empresariais e alguns grupos de trabalho, como nas áreas de infra-estrutura, energia, varejo, sistema financeiro, agricultura e saúde, entre outros. Fortes está acompanhado de empresários dos setores de construção civil e carnes bovinas. Segundo informações do ministério, a intenção do governo brasileiro é exportar bens e serviços para a reconstrução do Iraque.