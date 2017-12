Brasil passa por transição 'um pouco difícil', diz Levy

A transição por que passa a economia brasileira atualmente é "um pouco difícil", mas algumas empresas já começam a conquistar espaço no mercado doméstico, afirmou nesta sexta-feira o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Em apresentação durante reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) no Rio de Janeiro, Levy ressaltou que é necessário ter "clareza e determinação" neste momento.

O ministro destacou que um dos principais desafios da economia brasileira é acomodar o volume de gastos da União sem inviabilizar o crescimento. Levy, porém, se mostrou otimista com a tarefa e afirmou que o Brasil pode crescer sem depender de um ciclo de alta de commodities.

"Vamos ter que trabalhar e vencer os desafios fiscais. É difícil de vencer, a não ser com muita pertinência. A gente vê o crescimento dos gastos obrigatórios, quer sejam com pessoal, quer com seguro-desemprego, da Previdência Social. Como acomodar todos esses gastos sem chegar a uma carga tributária que nos inviabilize é o grande desafio", disse.

O ministro afirmou ainda que o Brasil está acertando seus preços relativos na tentativa de favorecer a produção e o crescimento. "Temos sempre que balancear entre a competitividade de um setor e o bem-estar da população local", disse Levy. "O Brasil está acertando os preços relativos no sentido de favorecer a produção e o crescimento. No começo há uma transição, é um pouco difícil. Acelerar essa transição ajuda, pode ser um reequilíbrio bastante interessante em termos de tributação", acrescentou.

(Com infomações de Idiana Tomazelli e Vinicius Neder, da Agência Estado)