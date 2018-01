Brasil pede na OMC direito de retaliar os Estados Unidos O governo brasileiro enviou nesta segunda-feira à Organização Mundial do Comércio (OMC) um pedido para ter o direito a retaliar os Estados Unidos por não cumprirem as determinações da entidade. Os norte-americanos tinham até sexta-feira para cumprir a ordem da organização de pôr um fim ao subsídios aos produtores de algodão, mas apresentaram apenas um plano de reforma dos subsídios que não agradou ao Brasil. O pedido brasileiro garante que o tema da retaliação entre na agenda da OMC do dia 15, quando a entidade poderá autorizar a imposição das sanções. O valor da retaliação não foi revelado pelo Itamaraty. Em uma outra disputa envolvendo leis norte-americanas, o Brasil ganhou o direito de impor a retaliação, mas em um valor abaixo de US$ 1 milhão por ano. O pedido de retaliação, porém, divide o Itamaraty e o Ministério da Agricultura. Para aos diplomatas, a sanção tem efeitos negativos sobre setores brasileiros que dependem das importações norte-americanas e que não têm relação com a disputa do algodão. Já o Ministério da Agricultura acredita que as derrotas anteriores dos Estados Unidos provaram ser preciso provocar um prejuízo real para os exportadores norte-americanos. A questão deverá ser decidida na próxima reunião da Camex no final do mês. A imposição das sanções ocorreria por meio de uma elevação das taxas de importação para os produtos norte-americanos que queiram entrar no mercado brasileiro. O chefe da divisão de contenciosos do Itamaraty, Roberto Azevedo, garante que o governo ainda não tem uma lista dos produtos que seriam atingidos em uma eventual retaliação. O EUA ainda tentarão bloquear o pedido. A estratégia será a de contestar o valor indicado pelo Brasil, alegando que o prejuízo sofrido pelos produtores brasileiros é menor que o alegado. Com isso, a OMC será chamada mais uma vez para solucionar a disputa e determinar, nos próximos dois meses, qual o valor real que o Brasil terá direito.