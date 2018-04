Brasil pede na OMC fim das barreiras argentinas ao frango O Brasil entregou à Organização Mundial do Comércio (OMC) documentos que provam, na avaliação do Itamaraty, que as barreiras impostas pela Argentina ao frango nacional são ilegais. Buenos Aires terá até o dia 27 de agosto para apresentar sua defesa antes que a OMC faça seu julgamento. O Itamaraty argumenta que a medida antidumping estabelecida pelo governo argentino há dois anos viola oito pontos da regras da OMC e representa, na verdade, uma iniciativa para evitar que os produtos brasileiros supostamente invadam o mercado vizinho. Segundo as regras da OMC, as barreiras antidumping são aplicadas após uma investigação que comprova que um determinado produto estaria entrando no mercado com preços desleais e gerando prejuízos para a indústria nacional. Com base nessa regra, Buenos Aires argumenta que os produtores brasileiros estariam vendendo o frango nacional na Argentina a preços inferiores aos praticados no mercado brasileiro, o que comprovaria o dumping. O resultado dessa prática, segundo a Argentina, tem sido a perda da competitividade do frango argentino em seu próprio mercado. Por esse motivo, as autoridades em Buenos Aires estabeleceram um preço mínimo de US$ 0,98 do quilo de frango para que o produto brasileiro possa entrar no país. Caso o valor mínimo não seja respeitado, uma taxa é cobrada. A Associação Brasileira de Exportadores de Frango (Abef) argumenta que a realidade é que o produto nacional é mais competitivo que o argentino, e por isso ganha mercado. Segundo os produtores, somente no primeiro ano da aplicação da barreira argentina, o prejuízo superou R$ 150 milhões ao País. A OMC irá esperar até o final do mês para ouvir as explicações formais do governo argentino. Com todas as informações em mãos, três árbitros internacionais decidirão se o argumento do Brasil deve ser respeitado pelos argentinos. Rússia A disputa do frango não ocorre apenas entre o Brasil e a Argentina. A Rússia pode voltar a aplicar uma sobretaxa ao produto importado dos Estados Unidos depois que as delegações dos dois países não conseguiram entrar em acordo sobre o comércio de frango. Os russos acusam os norte-americanos de não implementar medidas sanitárias suficientes para garantir a qualidade do frango exportado por 38 estados do país. O comércio do produto com a Rússia gera uma renda de U$ 700 milhões aos Estados Unidos e é o principal item de exportação dos norte-americanos aos russos.