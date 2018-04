Brasil pediu para aderir à ´Opep do Gás´, diz Villegas O ministro de Energia da Bolívia, Carlos Villegas, informou nesta terça-feira, 17, que o governo brasileiro pediu para ingressar na chamada "Opep do Gás", formada atualmente apenas por Venezuela, Bolívia e Argentina. O pedido, segundo Villegas, foi apresentado na noite de segunda pelo ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau. Opep é a sigla da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Villegas explicou à rede de televisão oficial venezuelana que a "Opep do Gás" unirá países produtores e exportadores e será um organismo que poderá permitir a regulação do mercado do gás, considerado ainda imaturo, em comparação com o do petróleo. "Temos que regular os preços, a produção, o intercâmbio de experiências para melhorar os níveis produtivos e de transporte e também de industrializar o gás", disse o ministro de Energia da Bolívia. Em seguida, falando a repórteres de meios de comunicação privados, Villegas afirmou que não há intenção desses países de "cartelizar" o mercado do gás. Villegas se declarou satisfeito com o recente acordo de preços fechado entre Brasil e Bolívia para o gás que é exportado para o mercado brasileiro. O ministro informou que o preço médio do gás exportado para o Brasil, agora, é de cerca de US$ 4,30 por milhão de BTU. "Estamos satisfeitos, porque este preço corresponde ao comportamento (do produto) no mercado internacional." O acordo, firmado pelos presidentes Evo Morales, da Bolívia, e Luiz Inácio Lula da Silva, prevê que os diferentes componentes do gás transportado da Bolívia para o Brasil tenham preços diferenciados, de acordo com o seu poder calorífico. Bloqueio Villegas afirmou que o governo de La Paz está tomando providências e "protegendo a produção e o transporte" de gás na região de Tarija, no sul do país, onde a população local está ameaçando bloquear o transporte do gás para o Brasil e a Argentina. O movimento organizado pelos moradores marcou para esta quarta-feira uma operação de bloqueio do transporte do produto. Villegas informou que conversou sobre essa questão, na manhã desta terça, com Rondeau. Ele disse que autoridades do governo da Bolívia estão em negociações com os líderes do movimento de moradores das cidades de Tarija, em busca de um acordo para impedir qualquer interrupção no fornecimento de gás para Brasil e Argentina. Também na manhã desta terça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula teve um encontro com Morales. Villegas, entretanto, se negou a comentar os temas tratados nesse encontro.