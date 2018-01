Brasil perde para Líbano liderança no ranking de emissões O governo do Brasil perdeu em 2002 a liderança no ranking de maiores emissores de títulos entre os mercados emergentes para o Líbano, revelou um levantamento feito pela consultoria internacional Dealogic. No ano passado, o Brasil realizou quatro emissões soberanas que totalizaram US$ 3,792 bilhões, posicionando-o no terceiro lugar do ranking. Já o governo libânes promoveu sete emissões que somaram US$ 5,92 bilhões. O segundo lugar no ranking de emissões foi mantido pelo governo mexicano, que captou US$ 3,962 bilhões em 2002. O quarto lugar ficou com a Petronas, que é a estatal petrolífera da Malásia, seguida pelo governo da Turquia, Petroleos Mexicanos, Filipinas e Polônia. A América Latina foi a única região de mercados emergentes onde o volume de captação externa declinou em 2002 em relação ao ano anterior - de US$ 44,04 bilhões para US$ 22,92 bilhões, uma queda de 48%. No leste europeu as emissões creceram 28%, na Ásia 27% e na África e Oriente Médio 23%. A Ásia foi a região com maior volume de emissões entre os emergentes, uma posição que em 2001 era mantida pela América Latina. No total, os países emergentes e suas empresas e bancos captaram US$ 80,9 bilhões nos mercados de bônus internacionais no ano passado ante os US$ 91,4 bilhões obtidos em 2001. As principais quedas de emissões na América Latina ocorreram na Argentina (de US$ 5,5 bilhões em 2001 para US$ 2 bilhões em 2002) e no Brasil (de US$ 14, 4 bilhões em 2001 para US$ 7,1 bilhões em 2002). No ranking específico para os maiores emissores da América Latina em 2002 elaborado pela Dealogic, os bancos Unibanco e Bradesco ocupam respectivamente a oitava e nona posições. O Unibanco foi aquele que promoveu o maior número de emissões, na região, 244, captando um total de US$ 839 milhões. O banco norte-americano JP Morgan liderou o raking de gerenciamento de emissões na América Latina, totalizando US$ 4,2 bilhões em 12 operações. Em seguida, ficou o banco Salomon Smith Barney, com 18 emissões que totalizaram US$ 3,8 bilhões.