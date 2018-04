Brasil perdeu US$ 8 bi em linhas de comércio, diz Forex O presidente do Forex Brasileiro, Carlos Eduardo Sobral, estima que o Brasil perdeu US$ 8 bilhões de linhas de crédito ao comércio exterior neste ano, declinando de US$ 13 bilhões para US$ 5 bilhões. A perda de mais de 60% das linhas ocorreu nos últimos 60 dias. O Forex reúne executivos da área de câmbio e comércio exterior no País. A entidade patrocina seminário "O Desafio de Financiar o Comércio Exterior no Curto Prazo", que acontece na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), em São Paulo. Carlos Eduardo Sobral disse que as empresas brasileiras estão tendo que quitar seus financiamentos no mercado internacional, pois a oferta de dólares "secou". De acordo com Sobral, o quadro tem se agravado e os refinanciamentos, em maio deste ano, eram de 60% dos empréstimos, e atingiram apenas 22% em julho passado. Para o presidente da Forex, o dólar deve continuar pressionado, pois até o próximo dia 1º de setembro há vários vencimentos de empresas brasileiras com empréstimos no mercado internacional. Após essa data, devem estar disponíveis os recursos (US$ 6 bilhões) do recente acordo com FMI. Ele afirmou também que as linhas de crédito para comércio exterior dos bancos estrangeiros contaram com a maior redução da história econômica brasileira, diminuindo de US$ 16 bilhões, em dezembro de 2001, para US$ 5,5 bilhões atualmente. Segundo Sobral, a utilização das reservas internacionais pelo Banco Central e a captação de recursos do BNDES junto ao BID devem acalmar o processo de falta de dólares para o financiamento de curto prazo do comércio exterior. O diretor de Empréstimos Estruturados do Banco BNP, Ernesto Meyer, diz que os bancos europeus mantiveram suas linhas, apesar de aplicarem uma certa seletividade. No caso das instituições americanas, houve um corte de linhas por orientação do Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados Unidos), feita após inadimplência de linhas de comércio exterior da Argentina. Lauro Vallejo, vice-presidente do Standard Chartered Bank, instituição que tem uma maior atuação na Ásia, sugere que o Banco Central brasileiro converse não só com os banqueiros privados externos, mas também com os bancos centrais dos países desenvolvidos. Ele diz que as fusões que dos bancos privados no exterior, como o J.P. Morgan e Chase, provocaram também uma histórica redução das linhas de comércio externo nas instituições privadas. Segundo ele, o número de bancos que fornecem recursos de comércio exterior para o Brasil, nos últimos 20 anos, caiu de 250 para 150. O diretor internacional do Deutsche Bank, Werner Sonksen, afirma que é preciso também uma ?aculturação? dos bancos privados nacionais à escassez de linhas no exterior. De acordo com ele, até agora as instituições do País captavam recursos no exterior e repassavam para as empresas, ficando com a margem de ganho. Sonksen diz que agora a tendência é que haja uma sofisticação das operações de comércio exterior.