Brasil pode abrir representação comercial no Iraque, diz Lula O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, sinalizou ontem que o governo brasileiro poderá reabrir sua embaixada em Bagdá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, declarou que o futuro do Iraque se mostra ainda muito incerto, mas que deverá estudar a proposta do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, de criação de uma representanção comercial do Brasil naquele país, desde que traga oportunidades para a economia brasileira. Essas declarações, entretanto, ocorreram no momento de maior descontração da entrevista de Lula aos jornalistas que o acompanham pelo seu roteiro no exterior. "Um pequeno comentário de esclarecimento: o Brasil tem uma embaixada no Iraque que nunca foi fechada. Ela apenas ficou desde o começo do bloqueio, das sanções, ela ficou...", afirmou Amorim. "Sub-júdice", arrematou Lula, rindo. "Não, ela ficou limitada à presença de uma guarda de arquivos. A questão é saber o momento certo de você reativá-la dessa forma, inclusive como uma representação comercial", corrigiu o chanceler. "Estamos procurando um voluntário", arrematou Furlan. Segundo Lula, o Brasil tem muito a oferecer em cooperação nas áreas de engenharia e de tecnologia ao Iraque. Ele acrescentou que, diante das oportunidades abertas pelo processo de reconstrução física daquele país, o governo pode considerar conveniente montar seu escritório comercial. Lula e Amorim, entretanto, omitiram a razão pela qual o governo brasileiro havia retirado seus diplomatas e demais funcionários de Bagdá, em 1991. Em plena Guerra do Golfo, o governo iraquiano deteve cerca de 500 brasileiros residentes no país e ameaçou usá-los como escudos humanos contra ataques americanos. Depois de duras negociações para libertá-los, o governo brasileiro trancou o prédio, e as suas relações com o Iraque passaram a ser conduzidas por meio da embaixada em Aman, na Jordânia. Pouco antes do início dos bombardeios ao Iraque, o então embaixador daquele país no Brasil, Jarallah Alobaidy, afirmara ter iniciado os contatos com as autoridades brasileiras com o objetivo de reabrir a representação diplomática.