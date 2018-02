Brasil pode aceitar reajuste no preço do gás boliviano O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, admitiu nesta sexta-feira que o Brasil pode aceitar um reajuste no preço do gás boliviano, caso La Paz comprove que há desequilíbrios no contrato atual. "A posição (da Petrobras) não é de não aceitar reajustes, mas de negociar dentro do limite do razoável", explicou o ministro, em desacordo com declarações recentes de executivos da estatal, para quem não há espaço para aumentos. Segundo Rondeau, "se houver clareza que existe prejuízo da parte do fornecedor, é claro que a Petrobras não agiria de forma unilateral". "Mas é preciso que a Bolívia demonstre isso", disse ele, em entrevista na Bolsa do Rio. Indagado se isso seria uma mudança de posição da estatal, o ministro respondeu: "Não há mudança de posição. O reajuste será feito se as duas partes concordarem." Na semana passada, Petrobras e YPFB concordaram em ampliar o prazo de negociações por mais 60 dias. O acordo evitou que os bolivianos recorressem à arbitragem internacional, mecanismo previsto em contrato para resolução de conflitos. Mas foi interpretado pelo mercado como um sinal de que a Petrobras pode ceder e aceitar mudanças no contrato. Autoridades bolivianas declararam esta semana, no entanto, que não vão aceitar nova prorrogação e devem partir para a arbitragem se não houver consenso em dois meses. A próxima reunião entre as duas partes será realizada em meados de setembro. Diante do impasse, o Ministério dos Hidrocarbonetos da Bolívia sugeriu ao presidente Evo Morales que interceda junto ao governo brasileiro para resolver a questão. A Bolívia fala em aumentar o preço dos atuais US$ 4 para até US$ 8 por milhão de BTU (unidade de medida do poder calorífico do gás). Venezuela A Petrobras informou nesta sexta que acertou com a PDVSA a abertura de um escritório conjunto no Rio para o acompanhamento do projeto da Refinaria de Pernambuco, parceria entre as duas empresas. O acordo foi feito em reunião realizada na quinta-feira em Caracas, com participação do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e do ministro de energia e petróleo da Venezuela, Rafael Ramírez, que preside a estatal local. Segundo nota oficial, as duas companhias concordaram também em aprofundar os estudos para a participação da Petrobras no projeto Mariscal Sucre, na Venezuela. O projeto prevê a produção de gás natural para o mercado interno e exportação na forma de gás natural liquefeito (GNL). "Durante os próximos dois meses serão revisadas todas as variáveis econômicas, técnicas e comerciais para a firma definitiva da participação da Petrobras no projeto", diz o texto. Colaborou Nicola Pamplona