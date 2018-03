Brasil pode atrasar negociações da Alca e UE, diz Amorim O Brasil poderá atrasar as negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e também os entendimentos com a União Européia, caso não avance o processo de liberalização na Organização Mundial do Comércio (OMC). A afirmação foi feita hoje em Genebra pelo ministro das Relações Exteriores Celso Amorim. Ele argumentou que apenas a via multilateral pode trazer as condições que o Brasil necessita para crescer.