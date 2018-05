Brasil pode cortar tarifas de importação para reduzir custos da indústria

BRASÍLIA - O Brasil está considerando uma redução nas tarifas de importação para diminuir os custos industriais e contrabalançar o impacto da recente depreciação cambial, afirmou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em entrevista à Dow Jones Newswires.

Os potenciais cortes estão sendo analisados pelo governo e podem ser anunciados nos próximos meses, segundo Mantega. O ministro afirmou que as reduções provavelmente se aplicarão a matérias-primas e componentes usados na manufatura, mas não quis fornecer mais detalhes.

O Brasil, um grande exportador de matérias-primas como soja e minério de ferro, está enfrentando dificuldades com a inflação alta e o baixo crescimento enquanto o real perde força diante do dólar. O dólar está atualmente operando em torno de R$ 2,26, em comparação com R$ 2,05 no início deste ano.

A recente depreciação contrasta com as tendências de alguns anos atrás. Quando as economias desenvolvidas entraram na crise financeira de 2008, o Brasil se tornou um dos pontos de destaque nos balanços patrimoniais das empresas globais.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil atingiu o ápice ao crescer 7,5% em 2010 e Mantega cunhou a expressão "guerra cambial", queixando-se que um dólar desvalorizado estava prejudicando as exportações brasileiras. A inflação no Brasil atualmente está em torno de 6,4% e o crescimento neste ano não deve passar de 2,5%.

Mas agora a política do Federal Reserve, o banco central dos EUA, de injetar dinheiro na economia norte-americana para estimular o crescimento - a mesma política que levou Mantega a queixar-se da "guerra cambial" - está prestes a ser revertida. E isso está provocando desvalorização das moedas de mercados emergentes.

Segundo o ministro, o comércio mundial deverá permanecer fraco até que a economia global retome um crescimento forte, provavelmente em "2015 ou 2016". Enquanto isso, o protecionismo será a norma e recuará apenas quando Europa, EUA e China estiverem crescendo, disse Mantega.

Por outro lado, o Brasil também está tentando estimular seu setor manufatureiro por meio de cortes na folha de pagamento e outros impostos e do fornecimento de estímulos para investimentos em infraestrutura, afirmou o ministro. "Nós temos uma boa relação comercial com a China e esperamos exportar produtos manufaturados para eles conforme o mercado de consumo chinês crescer", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.