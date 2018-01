Brasil pode crescer 5% em 2007, diz presidente da Amcham O presidente da Câmara Americana de Comércio, Alexandre Silva, também presidente da General Electric do Brasil, em uma mensagem para os sócios da entidade, disse que "virou moda falar de crescimento no Brasil. Como uma discussão de futebol, não faltam números e palpites. Quem se dedicar a um debate mais racional pode perguntar se é de fato possível crescermos mais, se o Produto Interno Bruto pode alçar um vôo de águia e não de galinha nos próximos anos". E arremata:" Temos como crescer a uma taxa de 5% ao ano? Penso que sim, mas para tanto, será preciso fazer a lição de casa". Segundo Alexandre Silva, "a discussão retomada hoje na mídia, uma espécie de divisão intelectual entre os chamados "monetaristas" e "desenvolvimentistas", na verdade faz pouco sentido. Todos querem crescer consistentemente, o que significa inflação sob controle e uma política fiscal austera". Disse ainda: "Ao assumir a presidência do Conselho de Administração da Amcham, admito que estou esperançoso. Me animam tanto o trabalho sério e responsável que vem dos quase sete mil associados da Amcham, quanto o crescimento consistente e sólido que muitas das principais empresas instaladas no Brasil vem registrando". Ele reconhece que "a base para um investimento duradouro, o alicerce, está posto. É verdade que necessitamos de injeção pública e privada de capital, principalmente em infra-estrutura, sob o risco de enfrentarmos "apagões" de toda sorte. Mas é fato também que temos um parque industrial moderno e uma faixa social - as classes C e D - que pouco a pouco desperta para o consumo com o atrativo do crédito acessível". Processo Para Alexandre Silva, "há muito ainda por fazer. Estamos apenas no início de um complexo processo. Recentemente estive na Índia em viagem de trabalho. Lá, reafirmei o que já sabia: a chave para o crescimento e a prosperidade de um país passa necessariamente por decisões arrojadas em favor do conhecimento e do capital humano. Não será diferente no Brasil". Segundo ele, os indianos despertaram rapidamente para uma sociedade em que o cérebro humano é o motor econômico. É ele que gera valor agregado de bens e serviços produzidos em uma sociedade em que há abundância de mão-de-obra, e aconselha: "o governo brasileiro deveria seguir o mesmo caminho". Silva, no final de sua mensagem, salienta que "o processo, a iniciativa privada tem um papel de importância vital. Cabe a ela dar a sua contribuição sistemática e consciente, pelo desenvolvimento de um ambiente de negócios cada vez mais saudável e competitivo. Em 2007 a agenda para o crescimento está dada e requer um esforço conjunto. Nós da Amcham compartilhamos esse objetivo, e apostamos em trabalho árduo e contínuo para atingi-lo".