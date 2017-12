Brasil pode crescer mais do que 3,5% em 2004, diz Lula O Brasil pode crescer mais do que 3,5% no ano que vem, disse hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A parte ruim, a parte tenebrosa, a parte de incertezas, a parte da dúvida, a parte do medo, acabou. Eu acredito nisso piamente e por isso vou terminar 2003 com a certeza absoluta que a partir de 2004 o Brasil vai crescer, eu diria, mais do que dizem alguns institutos de pesquisa dizem que vai crescer." O presidente reconheceu que há pressa em retomar rapidamente a atividade econômica, para gerar empregos e distribuir renda. Com a aprovação das reformas, acredita Lula, o foco passa a ser a retomada dos investimentos. "Agora é só apresentar os projetos das Parcerias Público-Privadas para que os empresários se sintam atraídos para o investimento e utilizem o dinheiro que têm no Orçamento e no Banco do Brasil para dinamizar os setores da economia que podem crescer mais rapidamente." Ele afirmou que, hoje, tem muito mais tranqüilidade quanto às perspectivas de crescimento do País do que em qualquer outro momento. Na sua avaliação, os primeiros sinais de recuperação na economia já surgiram e tudo indica que as exportações continuarão crescendo. Por outro lado, explicou, as importações também crescerão, devido ao processo de modernização do parque produtivo nacional. Questionado sobre se o País teria condições de superar a taxa de crescimento de 3,5%, o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse: "não brigo com os otimistas, ainda mais quando ele é o presidente da República." Em seguida, ele comentou que "há indicações de que haverá um forte crescimento em 2004", mas o governo continua trabalhando com a projeção de 3,5% constante do Orçamento do ano que vem.