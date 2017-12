Brasil pode elevar exportação de carne em até 20%, prevê Pratini O Brasil pode aumentar de 15% a 20% suas exportações de carne bovina no ano que vem, passando de 1,3 milhão de toneladas para cerca de 1,6 milhão de toneladas devido ao surgimento da doença da vaca louca nos EUA . A previsão é do presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Marcus Vinícius Pratini de Moraes. "Agora, com a incidência da vaca louca, esse processo deve ser acelerado e muitos outros países podem abrir seus mercados antes do previsto", afirmou Pratini. A remuneração dos exportadores também pode melhorar. A oferta mundial de carne também pode encolher bastante - os EUA exportam 1 milhão de toneladas - o que vai resultar em uma alta dos preços internacionais. "Os preços da carne, que caíram de 20% a 30% no final do ano por causa do excesso de oferta, devem melhorar bastante no ano que vem", previu Pratini. Pratini alerta, no entanto, que insuficiência de investimentos na defesa sanitária poderá frear o aumento das vendas externas de carne brasileira. Países como Japão e Coréia do Sul, por exemplo, não compram do Brasil porque o País teve problemas com a febre aftosa. Segundo Pratini, 450 veterinários e agentes de inspeção deveriam ter sido contratados pelo governo neste ano, mas não foram por causa do contingenciamento de verbas. "Se não contratarem mais técnicos, não teremos número suficiente de frigoríficos equipados para certificar a carne e será impossível aumentar as exportações, porque vamos bater no limite da capacidade de inspeção."