Brasil pode fechar acordo preventivo com o FMI O Brasil pode fechar um acordo preventivo com o Fundo Monetário Internacional, segundo uma fonte com experiência em negociações com o FMI. Neste tipo de acordo, o País tem os recursos à disposição, mas deixa manifesto no texto de entendimento que não tem intenção de sacá-los durante a vigência do programa. Se houver um contratempo, e os saques se tornarem necessários, eles podem ser feitos depois de algumas formalidades. Para a fonte, um acordo preventivo "é um sinal que o Brasil e o Fundo darão aos mercados de que o País não precisa de recursos para fechar seu balanço de pagamentos, e que o acordo existe apenas para o caso de um choque inesperado". O acordo preventivo tem um esquema de metas de desempenho macroeconômico, monitoradas e cobradas pelo FMI, semelhante ao dos acordos normais. O atual governo quer manter as condicionalidades do novo acordo em um nível mínimo, e deixar claro que o acerto com o Fundo não vai comprometer o crescimento econômico. Na verdade, as condições impostas hoje pelo FMI já são bem reduzidas, e somente o não-cumprimento da meta de superávit fiscal primário (exclui pagamento de juros) pode levar, de fato, à suspensão dos desembolsos. Uma das razões principais para o Brasil fechar um novo acordo com o FMI é a escassez de reservas internacionais, em conseqüência das perdas sofridas nas crises de 2001 e, principalmente, de 2002. As reservas brasileiras são de US$ 51 bilhões, mas somente US$ 18 bilhões (dados de agosto) pertencem de fato ao País e podem ser usados livremente pelo governo - são as chamadas "reservas líquidas". Os mais de US$ 30 bilhões restantes são empréstimos do FMI.