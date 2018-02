Brasil pode produzir 117% mais aço do que consome

O setor, que chegou a reduzir a 47% o uso da capacidade instalada no período mais grave da crise mundial, entre dezembro de 2008 e janeiro deste ano, hoje opera com 78% de utilização. Mas ainda não há indicações de retorno da fase pré-crise, quando o nível de capacidade utilizada batia em 90%. Somadas, as siderúrgicas brasileiras têm condições de produzir atualmente 42 milhões de toneladas de aço bruto por ano e, com novas usinas em fase de conclusão, o setor fecha 2010 com capacidade para 43,5 milhões de toneladas. No entanto, o País só consome menos da metade desse potencial.

Defensor de novos investimentos siderúrgicos no País, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva argumenta que a China produz 545 milhões de toneladas de aço por ano, "parte dele com o nosso minério", enquanto o Brasil mal passou dos 40 milhões de toneladas. Os números vêm sustentando a pressão governamental para que a própria mineradora Vale invista em siderurgia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.