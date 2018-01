Brasil pode receber mais recursos do Banco Mundial O Banco Mundial pretende aumentar os desembolsos de empréstimos para o Brasil neste ano, informou o vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e Caribe, David De Ferranti. Ele se reuniu hoje com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para encontrar formas de apressar as liberações que poderiam chegar a US$ 2 bilhões. No ano passado, o Brasil usou apenas US$ 1,250 bilhão. Ainda hoje à tarde o Banco Mundial divulgará uma nota sobre os contatos de hoje da instituição com o governo brasileiro.