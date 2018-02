Brasil pode recorrer à OMC contra tarifas impostas pela UE O secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex) Mário Mugnaini, afirmou nesta terça-feira que caso a União Européia não proponha um acordo de compensação satisfatório para o Brasil, o governo brasileiro pode solicitar um novo painel à Organização Mundial do Comércio (OMC), contra o aumento das tarifas de importação para o frango salgado. O Brasil ganhou em fevereiro de 2005 o direito de compensação pelo aumento das tarifas do frango salgado, pela União Européia. No entanto, segundo o secretário, as propostas apresentadas até o momento não contemplam os interesses brasileiros. O Brasil quer o direito de continuar exportando o produto para a União Européia, com a alíquota reduzida. Ele defende que no acordo de compensação seja estabelecida uma cota para o Brasil, com base na média das exportações de frango saldado nos últimos três anos. Além disso o Brasil quer que essa cota seja revista para cima, periodicamente, considerando o crescimento do consumo no mercado europeu. Segundo Mugnaini nesta quarta-feira, 13, haverá uma reunião, em Genebra, entre os negociadores brasileiros e europeus e representantes do setor privado de frangos, para discutir essas compensações.