Brasil pode se abster de votar para novo diretor da OMC Apesar de pretender ser um dos porta-vozes dos países emergentes em temas internacionais, o Brasil poderá deixar de indicar seu voto na segunda fase do processo de escolha do novo diretor da Organização Mundial do Comércio (OMC). O segundo turno está ocorrendo nesta semana e deve estar concluído na sexta-feira. O cenário mais provável é que o Brasil, depois de ter seu candidato Luis Felipe de Seixas Correa eliminado já na primeira etapa, simplesmente não indique quem são seus nomes preferidos para o posto. O embaixador Piragibe Tarrago, diretor do Departamento Econômico do Itamaraty, admite que o Brasil poderia deixar aos "demais países da OMC" a decisão sobre quem será o novo chefe da entidade. O processo de seleção do próximo diretor da OMC ocorre em etapas. A presidência do Conselho Geral da entidade realiza consultas com os países para saber quais são suas preferências entre os candidatos que se apresentaram para o posto. Com base nisso, a OMC anuncia quem é o candidato que mais apoio tem e quem é o candidato que, diante do fraco apoio, deve ser descartado da corrida. Na primeira fase, o Brasil recebeu o menor número de apoios e, conseqüentemente, foi solicitado a retirar a candidatura. Ficaram no páreo o europeu Pascal Lamy, o uruguaio Carlos Perez del Castillo e o representante de Ilhas Mauricio, Jaya Khrishna Cutaree. Segundo fontes em Genebra, a presidência do Conselho Geral da OMC deve divulgar até o final desta semana quem será excluído da corrida e, portanto, quem serão os dois finalistas nas eleições. Em Genebra, a missão do Brasil junto à OMC não recebeu qualquer instrução de Brasília para pedir uma audiência na entidade para declarar seu voto. O problema para o governo é que tanto a candidatura de Castillo como de Lamy foram atacadas pelo governo nos últimos meses. Seixas Correa, que tirou férias nesse dias após ser eliminado da corrida pela direção da OMC, havia sido apresentado como uma alternativa à candidatura de Castillo, considerado pelo Brasil como tendo favorecido os pontos de vista dos Estados Unidos e Europa nas negociações da OMC em 2003. O Uruguai garante que tem procurado o apoio do Brasil para seu candidato. Uma alta fonte de Montevidéu conta que, na semana passada, os uruguaios realizaram uma reunião em Genebra com os países latino-americanos para debater os apoios. "Temos o apoio de toda a região, salvo do Brasil", afirmou a fonte. Já a delegação do Brasil em Genebra alega que sequer foi convidada para a reunião promovida pelo Uruguai. Já os europeus alegam que o chanceler Celso Amorim teria falado ao telefone na semana passada com Lamy. O conteúdo da conversa, porém, não foi divulgado por Bruxelas.