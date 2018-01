Brasil pode ser opção de investimento em 2008, avalia BID O vice-presidente de administração e finanças do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ex-secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, acredita que o Brasil será "investment grade" - condição de baixo risco de crédito - até 2008. "Se trabalhar direito, em 2008 (o investment grade) está aí", disse após palestra na 40ª Assembléia Anual da Federação Latino Americana de Bancos (Felaban), encerrada na manhã desta terça-feira no Rio. Segundo Levy, trabalhar direito significa, especialmente, avançar na reforma da Previdência de modo que a "coloque nos trilhos". Sem dar detalhes sobre um possível apoio, Levy disse que o BID "está 100% disponível" para ser parceiro em investimentos no Brasil, inclusive no que diz respeito a iniciativas de fortalecimento institucional e também no financiamento imobiliário. Ele acredita que "há vontade de investir" no Brasil e citou como gestões atraentes para os investimentos os atuais governos do Espírito Santo e de Minas Gerais. Segundo ele, "há ruídos favoráveis" também nas propostas que vêm sendo apresentadas pelo governador eleito do Rio, Sérgio Cabral Filho. Bem mais descontraído do que quando estava no Tesouro - "até minha mãe disse isso", brincou - Levy sublinhou também a importância dos cortes nos gastos públicos, inclusive com a contribuição da reforma previdenciária. "Ao eliminar a necessidade de aumentar o peso da tributação, favorece os investimentos", disse.