Brasil pode suportar efeitos da guerra, diz Parnes O Brasil tem condições para fazer os ajustes necessários que uma guerra no Iraque exija da economia nacional. A avaliação foi feita hoje pelo chefe da diretoria internacional do Banco Central, Benny Parnes, que está na Basiléia para participar da reunião do grupo dos dez maiores bancos centrais do mundo. O evento ocorre na sede do Banco Internacional de Compensações, o banco central dos bancos centrais, e serve como fórum para que os xerifes das finanças internacionais avaliem a situação dos mercados. Segundo Parnes, a situação do País possibilita que economia possa reagir às consequências de um conflito no Oriente Médio. "Obviamente, se a situação de todo o mundo se deteriorar, nossa vida também não ficará mais fácil", afirma. O diretor da área externa do BC, porém, alerta que hoje o Brasil depende muito menos do petróleo importado que nas décadas passadas. Uma das preocupações do sistema financeiro internacional è a eventual explosão dos preços do petróleo. Mesmo assim, Parnes acredita que a alta do combustível, apesar de afetar a economia brasileira, não terá um impacto devastador como em outras épocas. Inflação O diretor lembra que, apesar do momento complicado no cenário internacional, a economia do Brasil vem apresentando sinais de melhora. ?Essa è a prova de que estamos no caminho certo?, afirma Parnes, que garante que a inflação terá uma queda em 2003. "O que precisamos é de paciência, persistência e serenidade", completa.