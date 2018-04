Brasil pode suprir falta de distribuição de álcool nos EUA O ex-governador da Flórida e co-presidente da Comissão Interamericana do Etanol, Jeb Bush, voltou a defender a redução da tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol brasileiro, mas deixou claro que o interesse pelo fim da taxação, de US$ 0,54 cents por galão, é para suprir problemas logísticos e alimentares em seu País. De acordo com Jeb Bush, o fim da tarifa "criaria uma rede de distribuição" para Estados como a Califórnia, Nova York e a própria Flórida. "Com isso, os Estados (norte-americanos) produtores de etanol seriam mais abastecidos localmente e o impacto sobre os alimentos diminuiria", disse, numa referência à utilização de milho para a produção do combustível nos Estados Unidos. Jeb Bush visitou nesta terça-feira, 17, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), no compromisso que encerraria sua curta visita ao Brasil, iniciada na segunda-feira, 16, em São Paulo. Além da queda na tarifa sobre o etanol brasileiro, o que só pode ocorrer a partir de 2009 por questões legais nos Estados Unidos, o ex-governador da Flórida defendeu a pesquisa conjunta entre os norte-americanos e os brasileiros. Segundo ele, a questão fundamental nos Estados Unidos seria estudos sobre como retirar mais energia das fibras utilizadas para a produção do combustível. Os Estados Unidos prevêem investir US$ 1,6 bilhão em 2007 em pesquisas para a produção de etanol. O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, que também é co-presidente da Comissão Interamericana do Etanol e que acompanhou Jeb Bush na visita ao Brasil, voltou a defender, com o apoio do ex-governador, a utilização dos recursos captados com a tarifa sobre o álcool brasileiro para a pesquisa, principalmente no Brasil. "Onde falta o dinheiro é aqui", disse Rodrigues que calcula em US$ 250 milhões por ano o valor arrecadado com a tarifa.