Brasil pode ter grau de investimento mais cedo que o esperado O impacto positivo nos mercados internacionais da recompra do estoque dos Bradies anunciada ontem pelo Tesouro brasileiro continua nesta sexta-feira, sendo destaque na imprensa financeira internacional e nos relatórios de bancos estrangeiros. O jornal Financial Times afirma que o anúncio do Brasil foi visto "como mais uma evidência de que o País está no seu caminho para obter a classificação de `grau de investimento, possivelmente mais cedo do que o esperado". Segundo o diário financeiro, Brasil e México, as duas maiores economias latino-americanas, geraram uma alta nos títulos de mercados emergentes ontem com recompras multibilionárias de dívida. "O passo faz parte de uma tendência na qual mercados emergentes têm recomprado bônus denominados em moedas estrangeiras ou quitado antecipadamente suas dívidas diante da melhora de suas economias", disse o FT em reportagem de capa. O diário financeiro acrescenta que muitas economias emergentes estão melhorando, através do acúmulo de reservas em moeda estrangeira, o crescimento mais rápido das exportações e superávits em conta corrente mais elevados ajudados pelo vigor dos preços das commodities. O banco Credit Suisse afirma que a recompra dos Bradies "representa um marco importante para o Brasil". Segundo os analistas do banco, a decisão demonstra a rapidez com que o governo vem executando seu programa de recompra de US$ 20 bilhões em títulos Bradies e outros bônus com vencimento até 2010.